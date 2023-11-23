مدرب برشلونة يختبر لاعبا عربيا لحل أزمة غافي

يبحث المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هرنانديز، عن حلول لتعويض غياب نجمه غافي الذي تعرض لإصابة بليغة، وذلك قبل مباراته ضد رايو فاليكانو، يوم السبت المقبل، في الجولة 14 من الدوري.

وأصيب لاعب خط الوسط الشاب، غافي، بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره الجورجي (3-1) مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من تصفيات "يورو 2024" بألمانيا، ليغيب حتى نهاية الموسم عن الملاعب.

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن تشافي استعان بعدد من اللاعبين الشباب بفريق الرديف في مران اليوم الخميس.

وأضافت أن مدرب الفريق الكتالوني يختبر بعض المواهب الشابة تحسبا لنجاح أحد اللاعبين في تعويض غياب غافي.

ونشرت الصحيفة الكتالونية، أن من بين هذه الأسماء، اللاعب الإسباني، محمد مخلص، ذا الأصول المغربية، إضافة إلى زملائه أليكس جاريدو، كاسادو، أوناي، ميكاييل، وآنخيل ألاركون.

وانضم محمد مخلص (23 عاما) لرديف برشلونة قادما من نادي أندورا الإسباني، في يناير 2023، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

ويعد محمد مخلص، قصير القامة، حيث يبلغ طوله 169 سم، وتدرج بين منتخبات الناشئين في إسبانيا، وشارك في 32 مباراة بقميص "البلوغرانا"، سجل خلالها هدفا إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

كما انضم للتدريبات الجماعية، الجناح البرازيلي رافينيا والمدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو، ولكن تبقى فرصتهما ضعيفة في المشاركة أساسيا أمام رايو فاليكانو، لعودتهما من رحلة سفر طويلة بعد المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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في المقابل، واصل حارس المرمى الألماني، مارك أندريه تير شتيغن، الغياب عن التدريبات الجماعية، لشكواه من آلام في أسفل الظهر، والتي دفعته لمغادرة معسكر منتخب ألمانيا منذ أيام.

ونقلت صحيفة "سبورت" عن مصدر أن فرص لحاق تير شتيغن بمواجهة فاليكانو، تبلغ 50%، حيث يشعر بتحسن، ولكنه فضل الحصول على راحة إضافية، وسيحسم مدى جاهزيته بشكل نهائي، غدا الجمعة.

ويحتل فريق برشلونة، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري "لا ليغا" برصيد 30 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر نادي جيرونا سلم الترتيب برصيد 34 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام