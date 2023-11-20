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خبر صادم لجماهير برشلونة.. انتهاء موسم غافي بسبب إصابة خطيرة (فيديو)

الرياضة

خبر صادم لجماهير برشلونة.. انتهاء موسم غافي بسبب إصابة خطيرة (فيديو)
Globallookpress /Pablo Morano
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وأعلن نادي برشلونة، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، ظهر يوم الاثنين، أن نجمه الشاب غافي، يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، خلال مباراة إسبانيا وجورجيا.

وتعرض غافي لإصابة قوية على مستوى الركبة في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول لمباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره الجورجي (3-1)، مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من تصفيات "يورو 2024" بألمانيا، واضطر لمغادرة الملعب.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح يوم الاثنين على لاعب الفريق الأول غافي بأنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، وإصابته مرتبطة أيضا بالغضروف المفصلي الجانبي. وسيخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القادمة وسيتم بعدها إصدار تحديث طبي جديد".

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ورغم أن نادي برشلونة لم يحدد مدة غياب غافي عن الملاعب، وقرر تأجيل ذلك لبعد العملية الجراحية التي سيخضع لها، إلا أن الصحافة الإسبانية تؤكد أن غيابه سيستمر لمدة 6 إلى 8 أشهر، وبعض المصادر تتوقع أن يستمر لنحو 9 أشهر.

ويعني هذا أن موسم غافي (19 عاما) مع برشلونة قد انتهى بالفعل، ولن يتمكن من المشاركة مع الفريق طوال الأشهر القادمة، حتى أن مشاركته في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" باتت موضع شك، وغالبا لن يتمكن من التواجد في البطولة القارية.

المصدر: وكالات 

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