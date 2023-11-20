غضب عارم في برشلونة من مدرب إسبانيا بسبب جافي

تسود نادي برشلونة حالة من الغضب تجاه لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عقب إصابة جافي نجم البارسا.

وأصيب جافي في الركبة، بالدقيقة 24 من زمن المباراة، وتبدو الإصابة خطيرة حيث لم يتمالك نفسه وخرج وهو يبكي وغير قادر على المشي.

وأصدر الاتحاد الإسباني، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى"، لكن كشفت تقارير أنه مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

The moment we all cried 🥺



I want to meet that mastermind in Spanish team management who let Gavi play after that tackle 😠pic.twitter.com/n3E0lVdM5O — 🇪🇸⁶ ᵉˣᵗʳᵃ (@Pabl0gavi2) November 20, 2023

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وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عبر مصادر من داخل برشلونة على وجود حالة من الغضب الشديد في النادي، من مدرب منتخب إسبانيا، لإجبار جافي على المشاركة ضد جورجيا في مباراة تحصيل حاصل، لأن "لا روخا" ضمن تأهله بالفعل إلى يورو 2024.

بالنسبة لبرشلونة، فإن المال الذي قد يتلقاه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين يورو، كتعويض عن إصابة جافي طويلة الأمد، والتي قد يغيب بسببها لمدة 8 أشهر، ليس عزاء للنادي، بسبب فقدان لاعب أساسي في خطط تشافي هيرنانديز.

ومن الغريب أن جافي كان واحدا من لاعبين فقط لم يقم دي لا فوينتي بتغييرهما في التشكيل الأساسي ضد جورجيا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جافي منذ ظهوره الأول مع المنتخب في عام 2021، لعب كل مباريات الماتادور (27 مباراة، بما في ذلك 23 مرة في التشكيل الأساسي).

المصدر: "وسائل إعلام"