بيكيه يستفز ريال مدريد بتغريدة جديدة

استفز مدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه، الغريم التقليدي ريال مدريد بتغريدة جديدة عبر "تويتر"، أمس الأحد، عقب خسارة الريال لكلاسيكو السيدات 0-5 على يد البارسا.

ونشر بيكيه صورة "كف اليد" عبر حسابه على تويتر، في إشارة لنتيجة الكلاسيكو الذي جرت وقائعه في ملعب مونتغويك، ضمن الجولة التاسعة من الليغا للسيدات، والتي عرفت فوزا ساحقا للبلوغرانا.

✋🏻 — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 19, 2023

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ما فعله بيكيه ليس جديدا، حيث قام بالأمر ذاته بسخريته من الريال بنفس الإشارة عبر "تويتر"، قبل نحو 13 عاما، حين فاز البارسا في الكلاسيكو 5-0، في كلاسيكو الرجال.

وتفاعل حساب فريق برشلونة للسيدات مع تغريدة بيكيه، ورد عليه بتغريدة قال فيها: "كل شيء على ما يرام هنا، أنت كيف حالك؟".

وتأتي تغريدة بيكيه بعد أيام قليلة من تصريحاته المثيرة للجدل والتي قال فيها أن فوز الريال بلقب الـ14 نسخة دوري الأبطال في 2022، لن يتذكره أحد، لأن النادي الملكي لم يتفوق على أي منافس لعب ضده، ولكن الأمر كان أشبه بالمعجزة.

المصدر: twitter/3gerardpique