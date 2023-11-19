كلاسيكو السيدات.. نادي برشلونة يكتسح غريمه ريال مدريد

تغلبت سيدات نادي برشلونة على نظرائهن في ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو، بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتحت النجمة آيتانا بونماتي التسجيل في الدقيقة 17، ثم ضاعفت كارولين هانسن النتيجة في الدقيقة 43، وأضافت ماريونا كالدينتي الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أضاف النادي الكتالوني هدفين عبر كل من كلاوديا بينا (90+1) وفيكي لوبيز (90+4).

🔵🔴 | Nuevo recital del FC Barcelona al Real Madrid.



Enhorabuena @FCBfemeni 👏🏼 pic.twitter.com/Mj5s9msbh3 — Mundo Barça (@mundobarca_on) November 19, 2023

وبهذا الفوز، عززت سيدات نادي برشلونة صدارتهن للدوري بالعلامة الكاملة، 27 نقطة من 9 جولات، ووسعن الفارق بينهن وبين ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط.

المصدر: وكالات