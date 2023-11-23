جوائز الدوري الإسباني لعام 2023.. هيمنة لبرشلونة وغياب كامل لريال مدريد (فيديو)

هيمن نادي برشلونة حامل لقب بطل الدوري الإسباني، على جوائز صحيفة "ماركا" لعام 2023، في الحفل السنوي الذي أقيم اليوم الخميس، وسط غياب كامل للاعبي ريال مدريد عن قائمة المتوجين.

وحصل الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، حارس مرمى فريق برشلونة، على جائزتين دفعة واحدة نظرا لتألقه اللافت، واسهامه بشكل مباشر في فوز فريقه بلقب بطل الدوري "الليغا" في الموسم الماضي.

وتوج تير شتيغن بجائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، وجائزة دي ستيفانو لأفضل لاعب في "الليغا" أيضا عن الموسم ذاته.

وشارك تير شتيغن (31 عاما) خلال الموسم الماضي في 38 مباراة ضمن "الليغا" تلقى فيها 18 هدفا فقط، وحافظ على نظافة شباكه في 26 مباراة.

وبدأ منح جائزة دي ستيفانو لأفضل لاعب في الليغا منذ موسم (2007-2008)، حيث فاز فيها راؤول لاعب ريال مدريد السابق.

ومنذ ذلك الحين فاز بها ليونيل ميسي 7 مرات وكريستيانو رونالدو 4 مرات، وهذه أول مرة يفوز بها حارس مرمى.

🏆 Hoy fue un día de fiesta, hoy reconocimos el trabajo de los mejores de la pasada Liga en Primera y Segunda con los #PremiosMARCA2023 🙌



🤝 @HyundaiEsppic.twitter.com/JXlgyGZsbJ — MARCA (@marca) November 23, 2023

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وتوج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بجائزة الهداف في أول موسم له في "الليغا" بقميص "البلوغرانا"، بعدما تربع على قائمة الهدافين برصيد 23 هدفا، متفوقا على الفرنسي كريم بنزيما، ريال مدريد السابق، الذي أنهى الموسم برصيد 19 هدفا فقط.

بينما نال نجم برشلونة الشاب بيدري، جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور.

وحصل الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، على جائزة اللاعب الأكثر حسما في فريقه "الروخي بلانكوس".

بينما ذهبت جائزة زارا، التي تمنح لأكثر لاعب إسباني تسجيلا للأهداف في الليغا، لمهاجم ريال مدريد الجديد، خوسيلو، برصيد 16 هدفا سجلها رفقة ناديه السابق إسبانيول.

بينما حصل إيمانويل ألجواسيل مدرب ريال سوسييداد، على جائزة أفضل مدرب في البطولة خلال الموسم الماضي، لقيادته فريقه إلى تحقيق المركز الرابع الموسم الماضي للدوري، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات