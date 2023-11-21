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"الفدائي" الفلسطيني يسقط أمام أستراليا (فيديو)

الرياضة

twitter/fc_palestina
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خسر المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي (0-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويعود الفضل في انتصار منتخب أستراليا، لمدافعه هاري سوتار، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للكنغر" في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "جابر الأحمد الدولي" بمدينة العارضية الكويتية.

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وتوقف رصيد منتخب "الفدائي" الفلسطيني بعد هذه الهزيمة، عند نقطة واحدة حصدها بعد تعادله أمام نظيره اللبناني من دون أهداف في المباراة، التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، في مستهل مشواره بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا لكرة القدم 2027، وتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة التاسعة (I).

بينما حقق المنتخب الأسترالي انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على بنغلاديش بسبعة أهداف من دون رد، يوم الخميس الماضي أيضا، وعزز صدارته للمجموعة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن وصيفه اللبناني.

ويتذيل منتخب بنغلاديش جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

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