تصفيات مونديال 2026.. سوريا تتعرض لهزيمة ساحقة أمام اليابان (فيديو)

مني المنتخب السوري بهزيمة ساحقة أمام نظيره الياباني (0-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

افتتح لاعب خط الوسط الياباني، تاكيفوسا كوبو، التسجيل "للساموراي" في الدقيقة 32، ومن ثم أضاف زميله المهاجم، أياسي يويدا، هدفين متتاليين لبلاده عند الدقيقتين (37 و40) من زمن الشوط الأول.

تصفيات كاس العالم 2026 : سوريا 0 - 1 اليابان | قوووووول اليابان الاول كوبو



pic.twitter.com/8Q39b2mW9v — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) November 21, 2023

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هدف جميل جدًا جدًا من اليابان ضد سوريا! 🇯🇵😳 pic.twitter.com/9eK5VdHP2g — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) November 21, 2023

تصفيات كاس العالم 2026 : سوريا 0 - 3 اليابان | قوووووول اليابان الثالث أويدا



pic.twitter.com/DSbqSYGwZA — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) November 21, 2023

وعزز المدافع الياباني، يوكيناري سوغاوارا، تقدم منتخب بلاده بعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، قبل أن يختتم زميله المهاجم، ماو هوسويا، خماسية "الساموراي" بحلول الدقيقة 82 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية.

تصفيات كاس العالم 2026 : سوريا 0 - 4 اليابان | قوووووول اليابان الرابع



pic.twitter.com/dCQLX3dP5A — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) November 21, 2023

تصفيات كاس العالم 2026 : سوريا 0 - 5 اليابان | قوووووول اليابان الخامس



pic.twitter.com/1P2aIews91 — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) November 21, 2023

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وتعرض المنتخب السوري بذلك للخسارة الأولى في هذه التصفيات، بعد فوزه على نظيره الكوري الشمالي بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل أيضا، ضمن الجولة الأولى، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية (B)، بفارق الأهداف خلف منتخب كوريا الشمالية، الذي تغلب على ميانمار (6-1) اليوم الثلاثاء أيضا.

في المقابل، حقق المنتخب الياباني انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه العريض على ضيفه منتخب ميانمار بخماسية نظيفة، يوم الخميس الماضي، على ملعب "باناسونيك سويتا" بمدينة سويتا اليابانية، في بداية رحلته في هذه التصفيات، وانفرد بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط.

بينما يتذيل منتخب ميانمار الترتيب من دون نقاط، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين.

المصدر: RT