العراق يهزم فيتنام بهدف قاتل (فيديو)

خرج منتخب العراق بفوز ثمين من ملعب مضيفه الفيتنامي بهدف قاتل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويدين العراق بالفضل في انتصاره للاعبه، مهند علي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "لأسود الرافدين" في الوقت القاتل، في الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا للضائع من عمر المباراة، على ملعب "مي دينه ستاديوم - My Dinh Stadium" بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

هدف |

منتخب #العراق يتقدم 1-0 أمام فيتنام عن طريق مهند علي 'ميمي' في الدقيقة 97.. التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 #قنوات_الكاسpic.twitter.com/vXg8HOdZMB — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 21, 2023

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وحقق منتخب العراق انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره الإندونيسي (5-1) يوم الخميس الماضي، في مستهل مشواره بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا لكرة القدم 2027، وانفرد بصدارة المجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن فيتنام، ومن ثم الفلبين وإندونيسيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT