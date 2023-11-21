تصفيات مونديال 2026.. منتخب لبنان يتعثر من جديد (فيديو)

خرج لبنان بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب منتخب بنغلاديش (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وضع اللبناني ماجد عثمان منتخب "الأرز" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 67، ورد اللاعب شيخ مرسلين بهدف التعادل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 72 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "باشوندارا كينغز أرينا" في العاصمة البنغالية داكا.

أهداف المباراة | #لبنان 1 - 1 #بنغلاديش



التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#لبنان_بنغلاديش#قنوات_الكاسpic.twitter.com/Auf9twGScB — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 21, 2023

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وتعادل منتخب لبنان للمباراة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام نظيره الفلسطيني من دون أهداف يوم الخميس الماضي، في مستهل مشواره بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا لكرة القدم 2027، ويحتل المركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة التاسعة (I) برصيد نقطتين، بفارق نقطة خلف المتصدر المنتخب الأسترالي، قبل مباراته اليوم أيضا، أمام نظيره الفلسطيني صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ومن ثم بغلاديش في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT