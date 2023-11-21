سوريا في مواجهة صعبة أمام اليابان ضمن تصفيات مونديال 2026.. المكان والزمان والتشكيلة الأساسية
يحتضن ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي سوريا واليابان، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ومن المقرر أن يطلق الحكم الصيني، ما نينغ، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (14:45) بتوقيت غرينتش، و(17:45) بتوقيت دمشق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026.
وسيبدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر (68 عاما) المدير الفني للمنتخب السوري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الياباني:
1- إبراهيم عالمة
13- ثائر كروما
5- عمر الميداني
17- فهد اليوسف
6- عمرو جنيات
14- محمد عثمان
4- إيزاكيل العم
12- عبد الرحمن ويس
18- محمد العنز
21- إبراهيم هيسار
9- عمر السومة.
بينما اختار المدير الفني للمنتخب الياباني، هاجيمي مورياسو (55 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه السوري:
🔹SAMURAI BLUE🔹— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) November 21, 2023
📝LINE-UP📝
23 #鈴木彩艶(GK)
2 #菅原由勢
3 #谷口彰悟
5 #守田英正
6 #遠藤航 (C)
9 #上田綺世
14 #伊東純也
16 #冨安健洋
18 #浅野拓磨
20 #久保建英
21 #伊藤洋輝
𝐒𝐔𝐁🔄
1 #前川黛也(GK)
12 #大迫敬介(GK)
4 #町田浩樹
7 #佐野海舟
8 #相馬勇紀
10 #堂安律
11 #細谷真大
13… pic.twitter.com/58uJPq2cpW
واستهل المنتخب السوري مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، بفوز ثمين على نظيره الكوري الشمالي بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
كما بدأ المنتخب الياباني رحلته في هذه التصفيات بفوز عريض على ضيفه منتخب ميانمار (5-0) يوم الخميس الماضي، على ملعب "باناسونيك سويتا" بمدينة سويتا اليابانية.
ويتصدر منتخب اليابان، ترتيب المجموعة الثانية (B) برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الكوري الشمالي الذي لعب مباراتين، ويلهما المنتخب السوري في المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط أيضا، ومن ثم ميانمار في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.
المصدر: "facebook/syrianfa"