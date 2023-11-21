سوريا في مواجهة صعبة أمام اليابان ضمن تصفيات مونديال 2026.. المكان والزمان والتشكيلة الأساسية

يحتضن ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي سوريا واليابان، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ومن المقرر أن يطلق الحكم الصيني، ما نينغ، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (14:45) بتوقيت غرينتش، و(17:45) بتوقيت دمشق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026.

وسيبدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر (68 عاما) المدير الفني للمنتخب السوري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الياباني:

1- إبراهيم عالمة

13- ثائر كروما

5- عمر الميداني

17- فهد اليوسف

6- عمرو جنيات

14- محمد عثمان

4- إيزاكيل العم

12- عبد الرحمن ويس

18- محمد العنز

21- إبراهيم هيسار

9- عمر السومة.

facebook/syrianfa

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الياباني، هاجيمي مورياسو (55 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه السوري:

واستهل المنتخب السوري مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، بفوز ثمين على نظيره الكوري الشمالي بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

كما بدأ المنتخب الياباني رحلته في هذه التصفيات بفوز عريض على ضيفه منتخب ميانمار (5-0) يوم الخميس الماضي، على ملعب "باناسونيك سويتا" بمدينة سويتا اليابانية.

ويتصدر منتخب اليابان، ترتيب المجموعة الثانية (B) برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الكوري الشمالي الذي لعب مباراتين، ويلهما المنتخب السوري في المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط أيضا، ومن ثم ميانمار في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: "facebook/syrianfa"