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أهداف مباراة قطر والهند (فيديو)

الرياضة

أهداف مباراة قطر والهند (فيديو)
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أنجز منتخب قطر مهمته أمام مضيفه الهندي، بفوزه عليه بثلاثية، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ووقع على ثلاثية العنابي كل من اللاعبين، مصطفى طارق مشغل، والمعز علي عبد الله، ويوسف عبد الرزاق يوسف، في الدقائق (4، 47، 86) على الترتيب.

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وحقق منتخب قطر انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره الأفغاني (8-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، في مستهل مشواره بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا لكرة القدم 2027، وانفرد "العنابي" بصدارة المجموعة الأولى (A) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن نظيره الهندي.

ويحتل منتخبا الكويت وأفغانستان المركزين الثالث والرابع على سلم الترتيب، من دون نقاط، قبل مباراتهما المباشرة، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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