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شاهد.. رد علي حيدر أثناء تعرضه للاعتداء رفقة زوجته من قبل جماهير الحكمة

الرياضة

شاهد.. رد علي حيدر أثناء تعرضه للاعتداء رفقة زوجته من قبل جماهير الحكمة
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تعرض نجم فريق ​بيروت​ ومنتخب لبنان، ​علي حيدر​، للاعتداء رفقة زوجته، بعد مباراته أمام الحكمة​ (87-89) التي جمعتهما يوم أمس الأحد، وشهدت شجارا في الملعب.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بعد نهاية اللقاء، تظهر محاولة بعض مشجعي نادي الحكمة الاعتداء على اللاعب علي حيدر، والذي كان برفقة زوجته خارج الملعب، ليرد عليهم هو الآخر بالضرب، مما استدعى تدخل عناصر من الجيش اللبناني لفض الاشتباك وفرض الأمن.

وعلق ​علي حيدر​، على الواقعة عبر حسابه على موقع "انستغرام"، قائلا: "التعرض لي ولزوجتي خارج الملعب غير مقبول كليا، ولكن أنا أعلم أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون جميع جماهير الحكمة، وعلى مشجعي الحكمة أن يخجلوا من هذه الفئة من الجمهور. بالنسبة لي ولعائلتي نحن بخير والقانون سيأخذ مجراه.

شاهد.. رد علي حيدر أثناء تعرضه للاعتداء رفقة زوجته من قبل جماهير الحكمة
instagram/ahaidar11/
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المصدر: وسائل إعلام 

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