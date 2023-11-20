نطحة "زيدان".. شجار وطرد وسابقة تاريخية في السلة اللبنانية (فيديو)

شهد الدوري اللبناني لكرة السلة، سابقة تاريخية، خلال مباراة فريق الحكمة ومنافسه بيروت (89-87)، التي جمعتهما أمس الأحد، في مجمع الشياح الرياضي، بالعاصمة اللبنانية.

وحدث شجار في الملعب بين علي حيدر لاعب بيروت الذي تعرض للهزيمة الأولى، وكريم عزالدين لاعب الحكمة، ما تسبب في أزمة على أرضية الملعب.

فبعد تلاسن بين علي حيدر وكريم عزالدين، أقدم الأول على نطح خصمه ليرد الثاني بمسكه من عنقه، أدت إلى دخول لاعبي الاحتياط أيضا إلى أرضية الميدان، لفض الاشتباك وتهدئة الأمور.

وبعد توقف دام 10 دقائق تقريبا، قرر الحكم رباح نجيم طرد كل من دخل إلى أرضية الملعب من على مقاعد الاحتياط، إلى جانب علي حيدر وكريم عز الدين، ليتابع الفريقان المباراة بـ4 لاعبين ضد 4، قبل أن يلعب بيروت آخر 33 ثانية، من دون سيرجيو الدرويش بسبب الأخطاء الخمسة، وبلاعبين اثنين فقط قبل 4 ثوان على النهائي بعد خروج علي مزهر بسبب الأخطاء أيضا.

المصدر: وسائل إعلام