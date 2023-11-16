أغلى لاعبي كرة القدم حسب أعمارهم

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرا يكشف عن قائمة لأغلى لاعبي كرة القدم، بداية من سن الـ16، وصولا إلى عمر الـ40 عاما.

وتصدر القائمة لعمر الـ16، اللاعب الشاب لبرشلونة الإسباني لامين يامال بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو، فيما جاء في المرتبة الأولى بعمر الـ17، وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان بقيمة بلغت أيضا 50 مليون يورو، وهي نفس قيمة لاعب بايرن ميونخ الألماني ماتيس تيل في عمر الـ18.

ووصلت قيمة لاعب برشلونة غافي إلى 90 مليون يورو في عمر الـ19، بينما ارتفعت قيمة جود بيلنغهام إلى 150 مليون يورو في سن العشرين عاما، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة اللاعب الكرواتي لفريق مانشستر سيتي، جاسكو غفارديول 80 مليون يورو، في سن الـ21.

وفي عمر الـ22 عاما، يعتبر لاعب أرسنال بوكايو ساكا، الأعلى قيمة تسويقية بـ120 مليون يورو، بينما يحتل النرويجي إرلينغ هالاند الصدارة في سن الـ23 عاما بقيمة بلغت 180 مليون يورو، وهي نفس قيمة الدولي الفرنسي كيليان مبابي في عمر الرابعة والعشرين.

ويحتل الأوروغوياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، المرتبة الأولى في سن الـ25، بقيمة تسويقية تصل إلى 100 مليون يورو، وهي نفس القيمة التسويقية للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في سن الـ26، كما أنها أيضا نفس قيمة رودري لاعب مانشستر سيتي في سن الـ27 عاما.

ونال لاعب آخر من السيتي المركز الأول لسن الـ28 عاما، وهو الإنجليزي جاك غريليش بقيمة 75 مليون يورو، وهي نفس القيمة المالية التي نالها جوشوا كيميش في نفس السن، بينما تحصل على المرتبة الأولى في عمر الـ29، البرتغالي برناردو سيلفا بنفس القيمة المالية.

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وفي عمر الثلاثين عاما، اقتلع هاري كين المرتبة الأولى بقيمة 110 ملايين يورو، وظفر محمد صلاح بالمركز الأول بقيمة 65 مليون يورو في سن الـ31.

بينما جاء كيفن دي بروين في المرتبة الأولى لسن الـ32 بقيمة 70 مليون يورو، في الوقت الذي احتل فيه زميله السابق في السيتي إيلكاي غوندوغان المرتبة الأولى في سن الـ33 عاما بقيمة 20 مليون يورو.

وفي بقية الترتيب جاء توماس مولر أولا بقيمة 12 مليون يورو في سن الـ34 عاما، وظفر روبرت ليفاندوفسكي بالمركز الأول لعمر 35 عاما، بقيمة 30 مليون يورو، وهي أيضا نفس القيمة المالية للأرجنتيني ليونيل ميسي في عمر الـ36.

في حين احتل الحارس مانويل نوير المرتبة الأولى لسن الـ37، بقيمة 5 ملايين يورو، وظفر كريستيانو رونالدو أيضا بالمركز الأول لعمر 38 عاما، بقيمة 15 مليون يورو.

وأخيرا وليس آخرا احتل تياغو سيلفا المرتبة الأولى لسن الـ39 عاما بقيمة مليوني يورو، ليعود المركز الأول لسن الـ40، للبرتغالي بيبي بقيمة مليون يورو.

المصدر: "وسائل إعلام"