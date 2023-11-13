لماذا وبّخ إنريكي مبابي؟

كشف تقرير صحفي فرنسي سبب توبيخ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، لكيليان مبابي نجم الفريق رغم تسجيله ثلاثية الفوز على ريمس السبت في الجولة 12 من الدوري المحلي.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن ما فعله إنريكي، لم يكن معتادا، خاصة أنه لم يجرؤ أي مدرب سابق للفريق الباريسي على انتقاد مبابي، بشكل علني.



وأوضحت أن المدرب الإسباني، يريد التزام أكثر من مبابي بالمشاركة في المهام الدفاعية، عندما يفقد بي إس جي الكرة، وهو أسلوب يصر عليه منذ توليه مسؤولية الفريق.

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وأكدت أيضا أن رسالة لويس إنريكي، كانت حاضرة في ذهنه منذ فترة، وأراد أن يعبر عنها في التوقيت المناسب.



وأشارت إلى أن النجم الباريسي، تقبل انتقادات مدربه، واعتبرها بناءة وإيجابية، وفي نفس الوقت يقدر صراحة لويس إنريكي، واهتمامه البالغ بتطوير كل اللاعبين.



وواصلت "لو باريزيان" بأن إنريكي يعلم تماما أن كيليان البالغ 24 عاما، لا يحب المهام الدفاعية، لكن المدرب الإسباني يريد أن يغرس الالتزام والصرامة التكتيكية في نفوس كل اللاعبين، ليتحقق التوازن داخل الملعب.



ويلمع كيليان مبابي مع الفريق الباريسي رغم الجدل المثار حول مستقبله وإمكانية رحيله بنهاية تعاقده في يونيو 2024، حيث سجل 15 هدفا في 15 مباراة هذا الموسم.

المصدر: "وسائل إعلام"