من جديد.. مدرب المنتخب الفرنسي يطعن "الكرة الذهبية"

واصل ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الطعن في نزاهة المعايير الخاصة بتحديد هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

وصرح ديشامب عبر قناة "TF1" الأحد: "في عام 2018، كان غريزمان يستحق الفوز بالكرة الذهبية، بسبب مسيرته وإنجازاته".



وأضاف مدرب الديوك: "بكل صدق وأمانة، أرى أن غريزمان لا ينال التقدير الذي يستحقه".

🎙️| Didier Deschamps: “Antoine Griezmann could have been crowned the Ballon d’Or in 2018. In all sincerity, he doesn’t get the recognition he deserves.” pic.twitter.com/LGzXJYPxer — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 12, 2023

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وكان نجم أتلتيكو مدريد، سجل 36 هدفا في جميع المسابقات بعام 2018، وفاز بلقبي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي إضافة إلى كأس العالم مع منتخب فرنسا.



وفي هذا العام، حل أنطوان غريزمان ثالثا خلف كل من لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الفائز بالجائزة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من الريال إلى يوفنتوس في صيف نفس العام.



وكان ديديه ديشامب، هاجم بعض الصحفيين في خياراتهم بتصويت الكرة الذهبية للعام الجاري 2023، واتهمهم بخيانة الأمانة، لوضع كيليان مبابي خارج الثلاثة الأوائل في بعض أوراق التصويت.





المصدر: "وسائل إعلام"