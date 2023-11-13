بوتشيتينو يعتذر للحكم ويكشف سبب عدم مصافحته لغوارديولا

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق تشيلسي، على مباراة فريقه الأحد، ضد مانشستر سيتي في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهت مواجهة السيتي ضد تشيلسي، بالتعادل الإيجابي 4-4، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أنا فخور جدا وسعيد للغاية، أعتقد أن اللاعبين يستحقون الفضل الأكبر، نواجه الفريق الذي بالنسبة لي هو الأفضل في العالم".

وتابع: "لا يزال علينا التحسن، هذا جزء من العملية عندما تريد بناء مشروع وبناء رحلة، وظهرت الشخصية العقلية اليوم، وأن لدينا أيضا الأدوات للذهاب من أجل الهدف والسيطرة والقدرة على خلق الفرص".

Ladies and Gentlemen, Mauricio Pochettino. pic.twitter.com/zjkJtmoddD — Tuchel Cam (@TuchelCam) November 12, 2023

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وأضاف: "علي أن أعتذر لأنتوني تايلور والحكام، أستحق أن اتلقى البطاقة الصفراء، ولكني أعتذر حقا، هذا النوع من السلوك بعد نهاية المباراة ليس جيدا".

وعن قرار احتساب ركلة جزاء هالاند قال ماوريسيو: "إنها رأي الأشخاص الجالسين في غرفة الـ VAR، بالنسبة لي ماذا يمكنني أن أقول؟ في بعض الأحيان يكون لصالحك وفي بعض الأحيان يكون ضدك".

وواصل: "عدم مصافحة غوارديولا بعد المباراة؟ أعتذر إلى بيب عن هذا التصرف حقا، ولكن كان كل تركيزي على المباراة والعمل فقط".

وختم بوتشيتينو حديثه قائلا: "أعتقد أنه مهم اليوم البدء في بناء ثقتنا بالطريقة التي نعمل بها، وليس ترجمة لكيفية منافستنا في المستقبل، أحتاج بعد مباراتي توتنهام والسيتي، الآن حان الوقت للتعافي والاستعداد مرة أخرى".

ووحافظ مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما وصل رصيد تشيلسي إلى 16 نقطة في المركز العاشر.