"الثنائي الخارق".. صلاح ونونيز يعانقان رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

لم تكن ليلة فوز ليفربول على ضيفه برينتفورد 3-0 ليلة أرقام محمد صلاح النجم المصري فحسب، بل أن زميله الأوروغواياني داروين نونيز شاركه في الأرقام المميزة أيضا.

وسجل صلاح هدفين لفريقه وجاء االهدف الأول في الدقيقة 39، بعد أن تلقى تمريرة ذكية من زميله نونيز، ليضع الكرة في الشباك، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني من صناعة تسيميكاس.



ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم بملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

6 - Mohamed Salah is the first player in history to score in each of Liverpool's first six home league games of a season. Super. pic.twitter.com/4xdPbS7B3Z — OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2023

وأضافت الشبكة: "جميع الأهداف السبعة التي صنعها نونيز في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرزها صلاح".

وأكدت: "بات نونيز ثالث لاعب تذهب جميع الأهداف السبعة الأولى التي صنعها لزميل واحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز".

7 - All seven of Darwin Núñez's Premier League assists have come for Mo Salah; only the third instance of a player's first seven PL assists all being for the same teammate, after Kevin Campbell for Ian Wright (first 10) and Troy Deeney for Odion Ighalo (7). Dynamic. pic.twitter.com/HlIH1vEPpQ — OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2023

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وسبق نونيز في هذا الشأن الثنائي كيفن كامبل الذي سجلت أول 10 أهداف صنعها عبر إيان رايت، وتروي ديني الذي اهتزت شباك المنافسين بأول 7 أهداف صنعها عن طريق أوديون إيجالو.

وذكرت شبكة "سكواوكا" أن صلاح انضم إلى لاعبين اثنين آخرين سجلا أهدافا أو قدما تمريرات حاسمة، بملعب فريقه في 15 مباراة أو أكثر على التوالي بالدوري.



واللاعبان الآخران هما ألان شيرر (18 مباراة، و15 مباراة في مناسبة أخرى)، وتييري هنري (17 مباراة).

المصدر: kooora