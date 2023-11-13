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"الثنائي الخارق".. صلاح ونونيز يعانقان رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

الرياضة

AFP
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لم تكن ليلة فوز ليفربول على ضيفه برينتفورد 3-0 ليلة أرقام محمد صلاح النجم المصري فحسب، بل أن زميله الأوروغواياني داروين نونيز شاركه في الأرقام المميزة أيضا.

وسجل صلاح هدفين لفريقه وجاء االهدف الأول في الدقيقة 39، بعد أن تلقى تمريرة ذكية من زميله نونيز، ليضع الكرة في الشباك، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني من صناعة تسيميكاس.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم بملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الشبكة: "جميع الأهداف السبعة التي صنعها نونيز في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرزها صلاح".

وأكدت: "بات نونيز ثالث لاعب تذهب جميع الأهداف السبعة الأولى التي صنعها لزميل واحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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وسبق نونيز في هذا الشأن الثنائي كيفن كامبل الذي سجلت أول 10 أهداف صنعها عبر إيان رايت، وتروي ديني الذي اهتزت شباك المنافسين بأول 7 أهداف صنعها عن طريق أوديون إيجالو.

وذكرت شبكة "سكواوكا" أن صلاح انضم إلى لاعبين اثنين آخرين سجلا أهدافا أو قدما تمريرات حاسمة، بملعب فريقه في 15 مباراة أو أكثر على التوالي بالدوري.

واللاعبان الآخران هما ألان شيرر (18 مباراة، و15 مباراة في مناسبة أخرى)، وتييري هنري (17 مباراة).

المصدر: kooora

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