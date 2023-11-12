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"يد من حجر".. بيريرا يهزم بروخازكا بالضربة القاضية (فيديو)

الرياضة

AFP /SARAH STIER
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تعرض التشيكي إيرجي بروخازكا لهزيمة ساحقة أمام متحديه البرازيلي أليكس بيريرا في النزال الذي جمعهما صباح يوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 295" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

واستطاع أليكس بيريرا الفوز على المقاتل التشيكي بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الرئيسي، الذي جمعهما ضمن البطولة، في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك.

وحصل المقاتل البرازيلي على لقب بطل لاتحاد "UFC"، الذي أصبح شاغرا بعد إصابة حامل اللقب الأمريكي جمال هيل.

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وحقق أليكس بيريرا (36 عاما)، بذلك انتصاره التاسع خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارتين.

بينما تعرض إيرجي بروخازكا، البالغ من العمر 34 عاما، للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 29 انتصارا وتعادل واحد.

المصدر: RT 

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