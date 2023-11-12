"يد من حجر".. بيريرا يهزم بروخازكا بالضربة القاضية (فيديو)
تعرض التشيكي إيرجي بروخازكا لهزيمة ساحقة أمام متحديه البرازيلي أليكس بيريرا في النزال الذي جمعهما صباح يوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 295" للفنون القتالية المختلطة "MMA".
واستطاع أليكس بيريرا الفوز على المقاتل التشيكي بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الرئيسي، الذي جمعهما ضمن البطولة، في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك.
Poatan is ready to hunt 🏹#UFC295 | @AlexPereiraUFCpic.twitter.com/pPZZHdYiJ1— UFC (@ufc) November 12, 2023
Coming to reclaim his throne 😤#UFC295 | @Jiri_BJPpic.twitter.com/zNxBQoC7rA— UFC (@ufc) November 12, 2023
The time is now 🤜 🤛 #UFC295pic.twitter.com/3SbmmdQTU4— UFC (@ufc) November 12, 2023
Poatan does it again 🏹— UFC (@ufc) November 12, 2023
He gets the finish in round 2 to become the LHW champion! #UFC295pic.twitter.com/7BXxXE81nr
وحصل المقاتل البرازيلي على لقب بطل لاتحاد "UFC"، الذي أصبح شاغرا بعد إصابة حامل اللقب الأمريكي جمال هيل.
Poatan is ready for all challenges after #UFC295 🏹 pic.twitter.com/eT5jHYBPF5— UFC (@ufc) November 12, 2023
The belt is going back to Brazil! 🏆@AlexPereiraUFC is bringing LHW gold back home with him😤 #UFC295pic.twitter.com/NJdM7uCR6Y— UFC (@ufc) November 12, 2023
وحقق أليكس بيريرا (36 عاما)، بذلك انتصاره التاسع خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارتين.
بينما تعرض إيرجي بروخازكا، البالغ من العمر 34 عاما، للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 29 انتصارا وتعادل واحد.
المصدر: RT