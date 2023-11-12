"يد من حجر".. بيريرا يهزم بروخازكا بالضربة القاضية (فيديو)

تعرض التشيكي إيرجي بروخازكا لهزيمة ساحقة أمام متحديه البرازيلي أليكس بيريرا في النزال الذي جمعهما صباح يوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 295" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

واستطاع أليكس بيريرا الفوز على المقاتل التشيكي بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الرئيسي، الذي جمعهما ضمن البطولة، في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك.

Poatan does it again 🏹



He gets the finish in round 2 to become the LHW champion! #UFC295pic.twitter.com/7BXxXE81nr — UFC (@ufc) November 12, 2023

وحصل المقاتل البرازيلي على لقب بطل لاتحاد "UFC"، الذي أصبح شاغرا بعد إصابة حامل اللقب الأمريكي جمال هيل.

Poatan is ready for all challenges after #UFC295 🏹 pic.twitter.com/eT5jHYBPF5 — UFC (@ufc) November 12, 2023

The belt is going back to Brazil! 🏆@AlexPereiraUFC is bringing LHW gold back home with him😤 #UFC295pic.twitter.com/NJdM7uCR6Y — UFC (@ufc) November 12, 2023

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وحقق أليكس بيريرا (36 عاما)، بذلك انتصاره التاسع خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارتين.

بينما تعرض إيرجي بروخازكا، البالغ من العمر 34 عاما، للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 29 انتصارا وتعادل واحد.

المصدر: RT