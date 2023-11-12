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أمام أنظار ترامب.. سقوط ملاكم أمريكي بضربة قاضية ساحقة (فيديو)

الرياضة

أمام أنظار ترامب.. سقوط ملاكم أمريكي بضربة قاضية ساحقة (فيديو)
AFP /JOSEPH PREZIOSO
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سحق الملاكم الفرنسي بينوا سان دوني متحديه الأمريكي مات فريفولا في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 295" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

واسقط بينوا سان دوني المقاتل الأمريكي بضربة قاضية ساحقة بالقدم في إحدى جولات النزال، الذي جرى في مجمع "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك، وأمام أنظار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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وحقق بينوا سان دوني، البالغ من العمر 27 عاما، بذلك انتصاره الخامس على التوالي والثالث عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

بينما تعرض مات فريفولا (33 عاما) للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا وتعادل واحد.

المصدر: RT 

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