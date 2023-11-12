أمام أنظار ترامب.. سقوط ملاكم أمريكي بضربة قاضية ساحقة (فيديو)

سحق الملاكم الفرنسي بينوا سان دوني متحديه الأمريكي مات فريفولا في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 295" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

واسقط بينوا سان دوني المقاتل الأمريكي بضربة قاضية ساحقة بالقدم في إحدى جولات النزال، الذي جرى في مجمع "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك، وأمام أنظار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

Benoit Saint-Denis defeats Matt Frevola via KO (Head Kick) in the 1st at UFC 295



They don’t call this man the God of War for nothing



Had to include the French broadcast



(@BretagneDroite) pic.twitter.com/Ou6ElGiWni — The Octagon Obsessed (@octagonobsessed) November 12, 2023

🚨Trump and Tucker are at UFC tonight



LEGENDS 🇺🇸🔥



pic.twitter.com/AncIu0Vxm0 — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 12, 2023

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وحقق بينوا سان دوني، البالغ من العمر 27 عاما، بذلك انتصاره الخامس على التوالي والثالث عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

بينما تعرض مات فريفولا (33 عاما) للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا وتعادل واحد.

المصدر: RT