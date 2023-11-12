لقب بطل "UFC".. أسبينال يسقط بافلوفيتش بضربة قاضية (فيديو)

أحرز البريطاني توم أسبينال لقب البطل المؤقت لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن الثقيل، بفوزه على الروسي سيرغي بافلوفيتش في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد.

وتمكن أسبينال من الفوز على المقاتل الروسي بالضربة القاضية في بداية الجولة الأولى من النزال، الذي جرى ضمن بطولة "UFC 295"، في مجمع "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك.

وكان من المفترض أن يجمع هذا النزال المقاتلين الأمريكيين جون جونز وستيبي ميوتشيتش على لقب بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن الثقيل، ولكن الأول تلقى إصابة قوية خلال التدريبات، بينما رفض الثاني مواجهة المقاتل الروسي.

You heard him @Bisping 🗣!@AspinallMMA is about to take on @SPavlovich13 for the Interim Heavyweight Title! TUNE IN 🚨#UFC295 | LIVE on ESPN+ PPV pic.twitter.com/vA1WhSfpSH — UFC (@ufc) November 12, 2023

وحقق توم أسبينال، البالغ من العمر 30 عاما، بذلك انتصاره الرابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 10 انتصارات بالضربة القاضية مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، مني سيرغي بافلوفيتش (31 عاما) بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 18 انتصارا.

المصدر: RT