انتكاسة جديدة للتركي غولر في ريال مدريد

أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد بتعرض لاعبه التركي الشاب، أردا غولر، لإصابة قبل مواجهة سبورتنغ براغا (3-0) الأربعاء الماضي، ضمن دوري أبطال أوروبا.

ومازالت جماهير ريال مدريد تترقب الظهور الأول للموهبة أردا غولر، المنضم لصوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من فنربخشة التركي.

ولم يشارك أردا، البالغ من العمر 18 عاما، منذ وصول إلى مدريد، في أي مباراة حتى الآن بقميص "الميرنغي"، بسبب الإصابات.

وعانى غولر من إصابات عديدة منذ فترة الإعداد للموسم، قبل دخوله القائمة لأول مرة مطلع شهر نوفمبر الجاري، في آخر مباراتين للريال.

وبينما يستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا غدا السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني، كشفت صحيفة "آس" عن خبر صادم لجماهير الفريق الملكي.

فقد أفادت الصحيفة المدريدية، بأن اللاعب التركي تعرض لانتكاسة جديدة، دفعته للغياب عن مران الفريق اليوم.

وأشارت "آس" في الوقت ذاته إلى تواجد غولر داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، للتدرب منفردا بعيدا عن المجموعة، ويعني ذلك غيابه عن مباراة الغد، وهو ما سيؤجل ظهوره الأول مع الفريق حتى إشعار آخر.

وعلق كارلو أنشيلوتي عن الأنباء التي أفادت بتعرض اللاعب التركي لانتكاسة جديدة، وذلك في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الجمعة، عشية مواجهة فالنسيا.

وقال أنشيلوتي: "نعم، لقد تعرض لإصابة قبل مواجهة سبورتنغ براغا، إنه حزين، لكنها ليست بالغة".

وأضاف: "إنه لا يعاني من انتكاسة، بل مجرد إصابة طفيفة، ولدينا فترة التوقف الدولي، لتجهيزه من جديد".

المصدر: وسائل إعلام