شاهد.. أول ظهور لوالد لاعب ليفربول بعد 12 يوما من اختطافه

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، في بيان له اليوم الخميس، إطلاق سراح والد لويس دياز، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا، بعد 12 يوما من اختطافه.

وتعرض لويس مانويل دياز، للاختطاف مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، وقد تم إطلاق سراح والدة لويس دياز سريعا.

وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

AP /Nestor De Avila

🚨🇨🇴 Luis Díaz’s father Mane right after being released after 12 days kidnapped in Colombia.#LFC star informed in the morning as he now finally has his parents back home. pic.twitter.com/TZJzYEyjEA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2023

وجاء في البيان: "الاتحاد الكولومبي يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعبنا لويس دياز، ممكنا".

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أضاف: "كرة القدم كرياضة ترمز إلى الموهبة والتفاني والعمل الجماعي والقيم الجوهرية للبشر".

وتابع البيان: "في كولومبيا لا بد أن تظل اللعبة مركزا للترفيه والمنافسة الصحية والوحدة والبهجة".

وأشارت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن لويس دياز رصد مبلغ 200 مليون بيزو، وهي العملة المحلية في كولومبيا، أي ما يعادل (نحو 48 ألف دولار)، لأي شخص يساعد في إيجاد والده المختطف.

المصدر: وكالات