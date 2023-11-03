33 لاعبا في قائمة الأفضل بتاريخ بطولة كأس العالم

شغل حامي عرين دينامو موسكو ومنتخب الاتحاد السوفيتي السابق الحارس الشهير، ليف ياشين، المركز الـ 16 في قائمة مؤلفة من 33 أفضل لاعب في تاريخ كأس العالم، نشرتها مجلة "FourFourTwo".

وتصدر تصنيف المجلة الشهيرة البرازيلي بيليه، وخلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي ومن ثم مواطنه دييغو مارادونا.

قائمة أفضل 33 لاعبا في تاريخ كأس العالم:

1- البرازيلي بيليه 2- الأرجنتيني ليونيل ميسي 3- الأرجنتيني مارادونا 4- البرازيلي رونالدو "الظاهرة 5- الفرنسي زين الدين زيدان 6- الألماني فرانتس بكنباور 7- الفرنسي كيليان مبابي 8- البرتغالي أوزيبيو 9- الألماني ميروسلاف كلوزه 10- البرازيلي غارينشيا 11- البرازيلي جارزينيو 12- الهولندي يوهان كرويف 13- الفرنسي-المغربي جوست فونتين 14- البرازيلي كارلوس ألبرتو توريس 15- الإيطالي فابيو كانافارو 16- الروسي ليف ياشين 17- الإنجليزي بوبي مور 18- الإيطالي باولو روسي 19- الألماني غيرد مولر 20- الإسباني تشافي هيرنانديز 21- البرازيلي ريفالدو 22- الفرنسي ميشيل بلاتيني 23- البرازيلي كافو 24- الألماني لوتار ماتيوس 25- الهنغاري فيرينتس بوشكاش 26- الألماني توماس مولر 27- الألماني يورغن كلينسمان 28- الإنجليزي غاري لينيكر 29- الهولندي دينيس بيركامب 30- الألماني أوليفر كان 31- الإنجليزي جيوف هورست 32- الكاميروني روجيه ميلا 33- البيروفي توفيلو كوبيلاس.

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ويعد ليف ياشين الذي أطلق عليه ألقاب عدة بسبب نجوميته، منها: العنكبوت الأسود والفهد الأسود، والأخطبوط (1929-1990)، أحد أشهر حراس المرمى في العالم في التاريخ، وهو الحارس الوحيد في التاريخ، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضـل لاعب في أوروبا، التي احتكرها المهاجمون وبدرجة أقل لاعبو خط الوسط والدفاع، إضافة إلى جائزة أفضل حارس للقرن الماضي، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصل ليف ياشين على الميدالية الأولمبية الذهبية في العام 1956 في ملبورن، مع منتخب الاتحاد السوفييتي، ولقب بطل النسخة الأولى لمسابقة كأس الأمم الأوروبية 1960، في فرنسا، إضافة إلى برونزية بطولة كأس العالم 1966، في إنجلترا، ولعب "العنكبوت الأسود" 75 مباراة مع منتخب بلاده لم تدخل مرماه سوى 70 هدفـا.

وأحرز ليف ياشين، الذي دافع عن عرين فريق دينامو موسكو الروسي، في الفترة ما بين العامين (1950 و1971)، خمس مرات لقب بطل دوري الاتحاد السوفياتي، وبطل كأس الاتحاد السوفييتي في العام 1953، واختير أفضل حارس للمرمى 3 مرات، في الأعوام (1960، 1963، 1966).

المصدر: fourfourtwo