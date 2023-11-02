زاخاروفا تدعو الأولمبية الدولية الملتزمة بمبدأ المسؤولية الفردية مع الإسرائيليين لإعادة حقوق الروس

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه يتعين على اللجنة الأولمبية الدولية، بعد التحذيرات بشأن التمييز ضد الرياضيين الإسرائيليين، إعادة حقوق جميع الرياضيين الروس.

وفي وقت سابق، صرح ممثل اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن اللجنة ستعاقب الرياضيين والمدربين على السلوك التمييزي، كما فعلت في أولمبياد طوكيو حيث تم إيقاف لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين لمدة عشر سنوات لرفضه المنافسة، وهو ما فسره الرياضي بدعم فلسطين واحتمال لقاء منافس إسرائيلي في البطولة.

كما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، أنها تلتزم بمبدأ المسؤولية الفردية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "ولا يمكن تحميل الرياضيين مسؤولية تصرفات حكوماتهم".

وقالت زاخاروفا في هذا الصدد في تصريحات لصحيفة "سبورت إكسبريس": "إذا اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن التمييز ضد الرياضيين على أساس الجنسية غير مقبول، وتحتج بشدة أيضا على المسؤولية الجماعية ومعاقبة الرياضيين على ما لم يفعلوه، فإنها ملزمة بإعادة الرياضيين الروس إلى جميع المسابقات. وإلا فهذه نازية خالصة".

وفي تصريحات أخرى نقلتها وكالة "تاس"، دعت زاخاروفا، اللجنة الأولمبية الدولية إلى استعادة حقوق الرياضيين الروس وإعادتهم إلى البطولات.

وأضافت: "روسيا تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بحزم بالتخلي عن المعايير المزدوجة".

ومنذ فبراير 2022، تم استبعاد الرياضيين الروس عن المسابقات الدولية من قبل غالبية الاتحادات بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية.

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وفي مارس 2023، أصدرت المنظمة توصيات جديدة بشأن قبول الرياضيين الروس في البطولات الدولية بوضع محايد وضمن عدة معايير بينها أن لا يدعم الرياضيون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "تاس" + "سبورت إكسبريس"