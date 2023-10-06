موقف الكرملين من مشاركة الروس بوضع محايد في أولمبياد 2024

تحدث مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية إيغور ليفيتين عن مشاركة الروس في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بشكل محايد.

وذكر ليفيتين: "قال الرئيس (فلاديمير بوتين) إن هذا هو خيار كل رياضي". وأكد ممثل الكرملين أنه إذا قرر أي رياضي روسي السفر في وضع محايد فلن نتدخل فيه.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن الرياضيين يجب أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيذهبون إلى فرنسا أم لا.

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يذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ دعا 203 دولة باستثناء روسيا وبيلاروس، للمشاركة في أولمبياد باريس صيف العام المقبل، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وسيكون السماح لرياضي روسيا بالمشاركة في المنافسات الدولية، وفقا لشروط صارمة، منها ألا يكون الرياضي منتميا لقوات الأمن أو القوات المسلحة، أو يكون داعما للمجهود الحربي.

وستكون المشاركة قاصرة على الرياضيين بشكل فردي، حيث لن يسمح بمشاركة الفرق.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستراقب استيفاء المعاير بعناية، وأن الرياضيين سيشاركون كمستقلين دون رفع أي رموز وطنية، وسيرتدون زيا موحدا باللون الأبيض أو أي لون آخر.

المصدر: "سبورت إكسبريس"