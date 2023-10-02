القمل وحشرات الفراش.. أزمة فرنسية تهدد أولمبياد باريس 2024

تشعر فرنسا بالقلق من عودة ظهور بق الفراش في أنحاء البلاد، مع تزايد مخاوف أن تؤثر هذه الحشرات الزاحفة على دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن أنها أطلقت جهودا من أجل مكافحة حشرات بق الفراش التي ظهرت بأعداد كبيرة للغاية مؤخرا في العاصمة باريس.

جاء هذا بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار الحشرة الماصة للدماء في مترو باريس ومطار شارل ديجول وعدة أماكن أخرى، حسبما ذكرت وكالة فرانس 24.

إقرأ المزيد

ويأتي هذا قبل شهور قليلة من انطلاق منافسات أولمبياد باريس المقررة في شهري يوليو وأغسطس 2024.

وخرج وزير النقل كليمان بون عبر حسابه في منصة إكس، وكتب: "سأجمع الجهات المشغلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل لبحث الأمر".

وفي الوقت نفسه تعهدت الحكومة الفرنسية بمواجهة الحشرة بشكل سريع، سعيا للقضاء عليها واتخاذ إجراءات تحمي مستخدمي الأماكن والمواصلات العامة في باريس.

يذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ دعا 203 دولة باستثناء روسيا وبيلاروس، للمشاركة في أولمبياد باريس صيف العام المقبل، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "وكالات"