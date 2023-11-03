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بعد قرار الاتحاد الآسيوي.. سباهان يتهم الاتحاد بـ"الكذب" ويصعد القضية رسميا

الرياضة

بعد قرار الاتحاد الآسيوي.. سباهان يتهم الاتحاد بـ
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أعلن مجلس إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني، الخميس، تصعيد أزمة مباراة فريقه أمام ضيفه نادي اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق، منح نقاط مباراة سباهان أصفهان إلى العميد الاتحادي، بالإضافة إلى تغريم الفريق الإيراني "200 ألف دولار"، وحرمانه من خوض المباريات القادمة على ملعبه.

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وجاءت هذه القرارات، على خلفية رفض إدارة سباهان، إزالة تمثال "قاسم سليماني" والشعارات السياسية من ملعبه، ما أدى إلى إلغاء مباراته أمام الاتحاد، والتي كانت من المقرر أن تلعب يوم 2 أكتوبر الماضي.

بدوره كشف نادي سباهان أصفهان في بيان عبر موقعه الرسمي، عن تقديم طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ضد قرارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووصف الفريق الإيراني، ادعاءات نادي الاتحاد بـ"الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة"، كما اتهم اتحاد الكرة القاري، بارتكاب مخالفات خطيرة في قراراته، من خلال رفضه عقد جلسة استماع.

وأشار سباهان، إلى أن "الآسيوي" وافق في البداية على عقد جلسة استماع لمسؤولي النادي، للدفاع عن حقوقهم أمام إدعاءات العميد الاتحادي، قبل أن يتراجع ويصدر القرارات بشكل رسمي.

يذكر أن نادي الاتحاد بعد هذه القرارات، رفع رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا، وبفارق 5 نقاط عن القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان.

المصدر: goal

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