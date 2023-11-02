رسميا.. الاتحاد الآسيوي يصدر قرارات حاسمة في أزمة مباراة اتحاد جدة وسباهان لإيراني

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن قراراته الرسمية، في أزمة مباراة نادي اتحاد جدة السعودي أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني.

ولم تنطلق المباراة التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد في الثاني من أكتوبر الماضي، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول لملعب "نقش جهان" بأصفهان قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاحقا إلغاء المباراة "بسبب ظروف غير متوقعة" حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بيانا مساء اليوم الخميس قال فيه: "اعتبار فريق الاتحاد فائزا في مباراته ضد سباهان الإيراني بنتيجة 3-0، وذلك بعد مراجعة الواقعة التي حدثت في الملعب".

كما تم إصدار عقوبتين إضافيتين ضد الفريق الإيراني، أولهما إقامة 3 مباريات لفريق سباهان خارج ملعبه.

أما العقوبة الثانية تغريم سباهان 200 ألف دولار.

وحذر الاتحاد القاري سيباهان بوجوب "إزالة التمثال (لقاسم سليماني) ذات الصلة واللافتات من ملعب نفش جاهان في أصفهان في كل المباريات المستقبلية ضمن البطولات القارية"، ملوحا بعقوبات أقسى بحال تكرار المخالفة.

وبهذا القرار، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، وبفارق 5 نقاط عن القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان.

المصدر: وكالات