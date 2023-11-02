على الطريقة القطرية.. مخطط السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

تحضر المملكة العربية السعودية، مجموعة من "الخطط"، استعدادا لاستضافة الحدث العالمي مونديال 2034، كثالث دولة عربية بعد قطر والمغرب.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تنظيم السعودية، بطولة كأس العالم 2034، بعد أن أصبحت الدولة الوحيدة، التي قدمت ملف الاستضافة، بشكل رسمي.

ومن بين الخطط التي جهزتها المملكة، إقامة كأس العالم 2034 في الشتاء، على غرار ما فعلته قطر في نسخة 2022.

وتصل درجات الحرارة "صيفا"، في دول الخليج عامة والسعودية خاصة، إلى أكثر من 50 درجة، وهو ما يشكل تخوفا لدى "فيفا"، لذلك فإنه من المرجح إقامة هذا الحدث المونديالي، في الشتاء.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية إقامة كأس العالم 2034 في المملكة "صيفا" وذلك بتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

إقرأ المزيد

وكشف المسحل في حفل توزيع جوائز "الأفضل في قارة آسيا"، الثلاثاء، عن أن السعودية من الممكن أن تقوم بـ"تكييف" جميع ملاعبها، بالإضافة إلى وسائل المواصلات، من أجل استضافة المونديال "صيفا".

ويبقى القرار الأقرب حاليا، هو إقامة كأس العالم 2034، على الأراضي السعودية، في الشتاء وليس صيفا، كما حدث في مونديال قطر 2022.

وفي وقت سابق من العام الحالي، تأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.

يذكر أن قطر كانت أول دولة عربية تستضيف نهائيات المسابقة الأعرق في العالم 2022، فيما تم اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، لتكون السعودية ثالث دولة عربية تحظى بشرف استضافة الحدث العالمي.

المصدر: "وكالات"