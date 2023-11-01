لماذا انسحبت أستراليا أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034؟

أقر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، بأنه كان من الصعب جدا على بلاده منافسة العرض السعودي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقررت أستراليا، عدم التقدم بطلب لاستضافة البطولة، وفقا لبيان صادر عن هيئة كرة القدم أمس الثلاثاء، وذلك مع حلول الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي "الفيفا" لتلقي العروض من آسيا ومنطقة الأوقيانوس، مما جعل السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة مونديال 2034.

وعبر جونسون عن استيائه من ضيق المهلة التي حددها الفيفا للدول الراغبة في التنظيم حيث دعا الاتحاد الدولي لتقديم العروض في الرابع من أكتوبر.

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وأضاف للصحفيين في مؤتمر عبر الفيديو من الدوحة: "التوقيت المبكر لعملية التقدم بعروض أربكنا لكننا تعاملنا مع الأمر بحكمة وحاولنا الاستفادة من الفرص المتاحة".

مضيفا: "قبل أي قرار يمس كرة القدم الأسترالية أنظر إلى نقاط القوة والضعف والفرص والظروف المعاكسة.

وتابع:"عندما درست الأمر وجدت أن أمامنا فرصة جيدة لكن في النهاية لن تكون النتيجة في صالح أستراليا".

وأوضح:"علينا أن نتحلى بالواقعية، السعودية تملك عرضا قويا، لديهم الكثير من الموارد ليس فقط المتعلقة بكأس العالم للرجال 2034".

مستطردا:"دخلوا بقوة سوق كرة القدم الأوروبية عن طريق الاستثمارات السخية.. حكومتهم تضع الاستثمار في كرة القدم على رأس أولوياتها وهذا أمر يصعب التنافس معه".

وقال جونسون إن أستراليا، التي شاركت مؤخرا في استضافة كأس العالم للسيدات مع نيوزيلندا، ستركز بدلا من ذلك على عروض كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029.

وأضاف في إشارة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2032 التي ستقام في برزبين: "نعتقد أننا في وضع جيد في صدارة هاتين البطولتين، وإذا نجحنا، فإن ذلك سيضع كرة القدم الأسترالية في وضع جيد لمدة 12 عاما رائعة حقا".

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي تنضوي أستراليا تحت لوائه إن "عائلة كرة القدم الآسيوية بأكملها" ستقف متحدة لدعم العرض السعودي.

وأضاف جونسون أن أستراليا ستدعم عرض السعودية إذا ظلت بالفعل المرشحة الوحيدة.

وفي وقت سابق من العام الحالي، تأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.

يذكر أن قطر كانت أول دولة عربية تستضيف نهائيات المسابقة الأعرق في العالم 2022، فيما تم اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، لتكون المغرب ثاني دولة عربية تحظى بشرف الاستضافة.

المصدر: "وكالات"