روماريو أسطورة البرازيل يفتح النار على أنشيلوتي بكلمات بذيئة

انتقد روماريو أسطورة كرة القدم البرازيلية الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد، مؤكدا أنه يفضّل استمرار المدرب المؤقت الحالي فرناندو دينيز ليظل في منصبه بشكل دائم.

ودافع روماريو، بطل وهداف كأس العالم 1994، عن استمرار دينيز كمدرب لـ"السيليساو" وقال إنه لا يجب انتظار رد المدرب الإيطالي بشأن قبوله للمنصب.



وقال لاعب كرة القدم السابق والسيناتور البرازيلي الحالي في مقابلة صحفية: "اللعنة على أنشيلوتي. أنا أحب دينيز حتى النهاية".



ووصف نجم برشلونة السابق دينيز بأنه أفضل مدرب في البرازيل اليوم، وقال إن عليهم منحه الوقت لإظهار النتائج.



وتم تعيين دينيز، الذي يشغل في نفس الوقت منصب المدير الفني لنادي فلومينينسي، في يوليو مدربا مؤقتا للبرازيل حتى منتصف عام 2024، حيث يتوقع الاتحاد البرازيلي أن يتولى أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، -الذي لم يؤكد موافقته بعد-، مهمة تدريب منتخب "السامبا".



وقال روماريو:"أود تهنئة إيدنالدو (رودريغيز) رئيس الاتحاد البرازيلي لأنه اختار دينيز بشكل جيد للغاية. إنه أفضل مدرب لدينا في البرازيل".



ويأتي دعم نجم مونديال 1994، بعد أن عانى المنتخب الفائز بكأس العالم 5 مرات من فترة راحة دولية مخيبة للآمال في أكتوبر، حيث تعادل مع فنزويلا على أرضه، قبل أن يخسر خارج قواعده أمام أوروغواي، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

إقرأ المزيد

وبعد أربع مباريات فقط في تصفيات المونديال القادم، وجدت البرازيل نفسها متخلفة بفارق 5 نقاط عن الغريمة التقليدية الأرجنتين، مع الإشارة إلى أنها تحتاج فقط إلى إنهاء المنافسة بين الستة الأوائل للتأهل إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأضاف: "لم يكن لديه الوقت حتى الآن ليفعل في المنتخب ما يفعله في النادي، وهي نقطة قوته. إنه يفعل ما في وسعه. لقد تعادل وخسر في مبارياته الأخيرة، لكن لا أحد يفوز دائما".



وفيما يتعلق بقرار لاعبين معروفين قبول عروض بملايين الدولارات للعب في الأندية السعودية والقطرية، قال إنه كان سيقبلها أيضا.



وصرح: "لو كنت مكانهم لكنت قد وافقت أيضا. عليهم أن يذهبوا. لاعب كرة القدم لديه من 10 إلى 15 عاما في مشواره وعليه تحقيق أقصى استفادة من الناحية المادية، خاصة أولئك الذين ليس لديهم تطلعات في اختيارهم بين الأفضل في العالم ومثل هذه الأمور".

المصدر: "وكالات"