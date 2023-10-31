"رونالدو.. رونالدو".. سبيد يقف معترضا أمام ميسي عقب تتويجه بالكرة الذهبية (فيديو)

بدا اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصدوما، خلال الإعلان عن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية أمس الاثنين.

وإلى جانب نجوم كرة القدم والشخصيات الرياضية، حضرت حفل الكرة الذهبية الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، مجموعة من المؤثرين منهم "سبيد"، الذي قام برد فعل مفاجئ فور صعود ميسي على المنصة لاستلام جائزته.

🚨| WATCH: Lionel Messi's wife, Antonela Roccuzzo, ignored Speed when he asked for a picture pic.twitter.com/LlZp1G3qcE — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) October 30, 2023

وقبل الإعلان بثوان معدودة عن تتويج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته (رقم قياسي)، ظل "سبيد" يردد اسم رونالدو على أمل أن يتم الإعلان عن كونه هو الفائز، وكأنه لا يعلم أن البرتغالي ليس من ضمن قائمة الـ30 المرشحين بالأساس، وفور إعلان اسم الأرجنتيني، شعر اليوتيوبر الأمريكي بالصدمة وظل يصرخ في وسط القاعة مرددا بدهشة: "ماذا؟ .. ماذا؟"، ولم يكتف بذلك بل نهض معترضا وموجها اعتراضه للواقفين على منصة التتويج وكان من بينهم ميسي.

Speed gets aired by Messi’s wife when asking for a picture 😭 pic.twitter.com/fiPpCROnFw — ryan 🤿 (@scubaryan_) October 30, 2023

ويملك "سبيد" البالغ عمره 19 عاما، قناة على موقع "يوتيوب" يتابعها ما يزيد عن 15 مليون شخص من مختلف الفئات، واشتهر بقيامه ببث مباشر متنوع يلعب فيه بشكل أساسي ألعاب الفيديو بما في ذلك "Roblox" و"Fortnite" ولعبة "الفيفا" الشهيرة.

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كما اشتهر "سبيد" بحبه وتشجيعه بشكل "جنوني" لرونالدو.

وحقق "سبيد" مؤخرا حلمه بمقابلة رونالدو الذي طالما راوده على مدار سنوات طويلة، بعدما سمح له قائد نادي النصر السعودي الحالي، بالتقاط صور معه عقب مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في يونيو الماضي، وحينها لم يتمكن اليوتيوبر الأمريكي من احتواء حماسته وسعادته بمقابلة لاعبه المفضل.

المصدر: RT