غضب عارم لنجمات بطولة التنس الختامية

اشتد الاحتجاج على سوء أرضية الملعب المضيف لدورة WTA الختامية لموسم التنس في كانكو، مع انضمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا إلى البيلاروسية الأولى عالميا أرينا سابالينكا.

وقالت سابالينكا، إنها تشعر بـ"قلة الاحترام" من قبل رابطة محترفات التنس، مضيفة أن الملعب الذي تم تشييده على عجل في المنتجع المكسيكي "ليس آمنا".



واتفقت معها فوندروسوفا على ذلك، وكتبت على "إنستغرام": "مشاركتي الأولى في الدورة الختامية اختلفت عن توقعاتي".

وتابعت "نعمل جاهدات طوال السنة لبلوغ الدورة الختامية، وفي النهاية لا نحصد سوى خيبة الأمل".

وعرضت التشيكية التي خسرت مباراتها الأولى أمام البولندية إيغا شفيونتيك في الدورة التي تشارك فيها أفضل 8 لاعبات مصنفات عالميا، مقطع فيديو يظهر كرة ترتد بشكل غير اعتيادي.

Marketa Vondrousova joins in with the other women who aren’t happy with the WTA Finals court conditions.



“So sad for all of us.”



💀 pic.twitter.com/Cw79DeB1zd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 31, 2023

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وكتبت التشيكية البالغة 24 عاما: "الملعب ليس جاهزا على الإطلاق لاستقبال المباريات، ويبدو لي أن المسؤولين في دبليو تي ايه (رابطة المحترفات) لا يكترثون لمشاعرنا (خلال اللعب)".

وتابعت: "لا نشعر بأن أحدا يستمع ويهتم بآرائنا، حزينة جدا".

وكانت سابالينكا كتبت بدورها على موقع إنستغرام معبرة عن امتعاضها من التنظيم: "يجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل كبيرة من رابطة اللاعبات المحترفات والتجربة حتى الآن في دبليو تي ايه الختامية".

وتابعت: "كلاعبة أشعر بعدم احترام رابطة اللاعبات المحترفات، أعتقد أن معظمنا يشعر بذلك، هذا ليس مستوى التنظيم الذي نتوقعه في النهائيات لكي أكون صادقة، لا أشعر بالأمان في التحرك على هذا الملعب في كثير من الوقت"، مؤكدة أنه لم يسمح للاعبات بالتدرب على الملعب حتى اليوم السابق للافتتاح.

المصدر: "وكالات"