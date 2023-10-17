 
مباشر

عودة روبليوف إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي

الرياضة

عودة روبليوف إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8ty

نجح لاعب التنس الروسي أندريه روبليوف في العودة إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس.

وصعد روبليوف مركزين ليحتل المركز الخامس في التصنيف بعد أن وصل إلى نهائي بطولة شنغهاي الذي شهد خسارته أمام هوبرت هوركاتش الأحد الماضي، بينما تراجع الدنماركي هولجر رون واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركزين السادس والسابع، على الترتيب.

ويتصدر الصربي نوفاك دجوكوفيتش الترتيب برصيد 11045 نقطة، فيما يشغل الروسي الآخر، دانييل ميدفيديف، المركز الثالث برصيد 7355 نقطة.

فاز روبليوف بـ 14 لقبا من بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في مسيرته، كما فاز بكأس ديفيس 2021 وكأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين 2021 كجزء من المنتخب الروسي.

إقرأ المزيد
الروسي روبليوف يفشل في الفوز ببطولة شنغهاي
الروسي روبليوف يفشل في الفوز ببطولة شنغهاي

وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة الاثنين:

الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11045 نقطة

الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 8805 نقاط

الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 7355 نقطة

الإيطالي جانيك سينر في المركز الرابع برصيد 5000 نقطة

الروسي أندريه روبليوف في المركز الخامس برصيد 4765 نقطة

الدنماركي هولجر رون في المركز السادس برصيد 4605 نقاط

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع برصيد 4360 نقطة

النرويجي كاسبر رود في المركز الثامن برصيد 3685 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز التاسع برصيد 3460 نقطة

الأمريكي تايلور فريتز في المركز العاشر برصيد 3410 نقاط.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا