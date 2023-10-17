عودة روبليوف إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي

نجح لاعب التنس الروسي أندريه روبليوف في العودة إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس.

وصعد روبليوف مركزين ليحتل المركز الخامس في التصنيف بعد أن وصل إلى نهائي بطولة شنغهاي الذي شهد خسارته أمام هوبرت هوركاتش الأحد الماضي، بينما تراجع الدنماركي هولجر رون واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركزين السادس والسابع، على الترتيب.

ويتصدر الصربي نوفاك دجوكوفيتش الترتيب برصيد 11045 نقطة، فيما يشغل الروسي الآخر، دانييل ميدفيديف، المركز الثالث برصيد 7355 نقطة.

فاز روبليوف بـ 14 لقبا من بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في مسيرته، كما فاز بكأس ديفيس 2021 وكأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين 2021 كجزء من المنتخب الروسي.

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وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة الاثنين:



الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11045 نقطة



الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 8805 نقاط



الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 7355 نقطة



الإيطالي جانيك سينر في المركز الرابع برصيد 5000 نقطة



الروسي أندريه روبليوف في المركز الخامس برصيد 4765 نقطة



الدنماركي هولجر رون في المركز السادس برصيد 4605 نقاط



اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع برصيد 4360 نقطة



النرويجي كاسبر رود في المركز الثامن برصيد 3685 نقطة



الألماني ألكسندر زفيريف في المركز التاسع برصيد 3460 نقطة



الأمريكي تايلور فريتز في المركز العاشر برصيد 3410 نقاط.

المصدر: "وكالات"