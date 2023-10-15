الروسي روبليوف يفشل في الفوز ببطولة شنغهاي

أخفق الروسي أندريه روبليوف في الفوز بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس لفئة الماسترز ذات الألف نقطة "ATP Masters 1000"، والبالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف يورو.

وخسر اللاعب الروسي المصنف خامسا في البطولة، على يد البولندي هوبرت هوركاتش، بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-3) و(6-7) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعتين وست دقائق.

وتعرض أندريه روبليوف (25 عاما) للهزيمة في رابع نهائي خلال العام الحالي، متجاوزا رقمه القياسي السلبي في عام 2021 عندما خسر في ثلاث مباريات نهائية.

المصدر: RT