أول تعليق من مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية

علق الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي، بالكرة الذهبية.

وتوج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، مساء أمس الاثنين في الحفل السنوي التي تقيمه مجلة فرانس فوتبول بشكل سنوي، لاختيار أفضل لاعب في العالم.

ونشر مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لزميله السابق في سان جيرمان ميسي، وهو يحمل الكرة الذهبية، وعلق عليها: "تهانينا ليو على الجائزة، أنت تستحقها".

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وتوج ميسي بالجائزة متفوقا على مبابي، بعدما فاز بلقب كأس العالم قطر 2022 رفقة منتخب الأرجنتين، عقب فوزه على حساب نظيره منتخب فرنسا بفضل ركلات الجزاء.

واحتل مبابي المركز الثالث في جدول ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023 حيث جاء الفرنسي، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، والنرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

المصدر: instagram/k.mbappe