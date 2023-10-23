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أسطورة ليفربول: لم أشاهد صلاح بهذا السوء من قبل

الرياضة

أسطورة ليفربول: لم أشاهد صلاح بهذا السوء من قبل
Globallookpress
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وجه راي هوتون أسطورة ليفربول، سهام نقده نحو أداء النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز أمام إيفرتون، رغم تسجيله لهدفي الفوز على "التوفيز".

ونجح صلاح في قيادة ليفربول للفوز على إيفرتون، بهدفين دون رد، السبت الفائت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة التاسعة للبريميرليغ.

وقال هوتون، في تصريحات لشبكة "توك سبورت" الإنجليزية: "لقد قدم صلاح أداء سيئا في الشوط الأول. لم أصدق ما شاهدته منه".

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وأضاف: "لم أره يلعب بهذا السوء مع ليفربول من قبل، ربما لو كنت مدربا لما استبعدته من أي مباراة، لأنه يستطيع أن يخطف النقاط بهدف، لكنه كان بعيدا للغاية عن مستواه".

ويحل صلاح ثانيا في ترتيب هدافي البريميرليغ، برصيد 7 أهداف، خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليغ، برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي وأرسنال.

المصدر: "وسائل إعلام"

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