صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على إيفرتون ويرفض الاحتفال بهدفيه (فيديو)
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على جاره إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد" بهدفين دون رد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
وتكفل صلاح بتسجيل هدفي ليفربول في الدقيقتين 75 من ركلة جزاء، و"90+ 3" بعد هجمة مرتدة سريعة قادها المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قبل أن يمنح كرة على طبق من ذهب للمصري الذي وضعه بلمسة واحدة في الشباك.
هدف صلاح من ركلة جزاء— نمبر 📊 (@nabrwn7) October 21, 2023
ليفربول 1-0 ايفرتون
75د#ليفربول_إيفرتون
pic.twitter.com/W32aSm3Ply
هدف صلاح الثاني pic.twitter.com/vWeraWxIx8— الكوتش (@Coach_Khaled0) October 21, 2023
وامتنع صلاح عن الاحتفال بطريقة صاخبة بهدفيه، وذلك بعد أيام من نشره فيديو، دعا فيه إلى "وقف المجازر" و"إدخال المساعدات الإنسانية فورا" إلى قطاع غزة.
صلاح يرفض الاحتفال بعد تسجيله الهدفpic.twitter.com/cWBXSBC4AU— حدث الرياضة (@UAESoccer) October 21, 2023
🚨— EPL World (@EPLworld) October 21, 2023
محمد صلاح يسجل ضد إيفرتون في الديربي من ركلة الجزاء و يرفض الاحتفال تضامناً مع الاحداث الجارية في فلسطين
👏🏻 @MoSalahpic.twitter.com/oOWenVrRqk
وشهدت الدقيقة 37 خروج مدافع إيفرتون آشلي يونغ بالبطاقة الحمراء بعد جمعه لإنذارين.
وصعد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بـ20 نقطة فيما بقي إيفرتون في المركز الـ16 مع سبع نقاط.
المصدر: RT