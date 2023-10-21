صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على إيفرتون ويرفض الاحتفال بهدفيه (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على جاره إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد" بهدفين دون رد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتكفل صلاح بتسجيل هدفي ليفربول في الدقيقتين 75 من ركلة جزاء، و"90+ 3" بعد هجمة مرتدة سريعة قادها المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قبل أن يمنح كرة على طبق من ذهب للمصري الذي وضعه بلمسة واحدة في الشباك.

هدف صلاح من ركلة جزاء



ليفربول 1-0 ايفرتون

75د#ليفربول_إيفرتون



pic.twitter.com/W32aSm3Ply — نمبر 📊 (@nabrwn7) October 21, 2023

وامتنع صلاح عن الاحتفال بطريقة صاخبة بهدفيه، وذلك بعد أيام من نشره فيديو، دعا فيه إلى "وقف المجازر" و"إدخال المساعدات الإنسانية فورا" إلى قطاع غزة.

صلاح يرفض الاحتفال بعد تسجيله الهدفpic.twitter.com/cWBXSBC4AU — حدث الرياضة (@UAESoccer) October 21, 2023

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محمد صلاح يسجل ضد إيفرتون في الديربي من ركلة الجزاء و يرفض الاحتفال تضامناً مع الاحداث الجارية في فلسطين



👏🏻 @MoSalahpic.twitter.com/oOWenVrRqk — EPL World (@EPLworld) October 21, 2023

وشهدت الدقيقة 37 خروج مدافع إيفرتون آشلي يونغ بالبطاقة الحمراء بعد جمعه لإنذارين.

وصعد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بـ20 نقطة فيما بقي إيفرتون في المركز الـ16 مع سبع نقاط.

المصدر: RT