الدوري الإسباني.. برشلونة يتخطى بلباو بشق الأنفس

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه أتلتيك بلباو 1-0 ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض برشلونة المباراة في غياب عدد لا بأس منه من لاعبي الصف الأول أبرزهم هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجناحه البرازيلي رافينيا، والهولندي فرانكي دي يونغ، وبيدري.

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في المقابل، اضطر أتلتيك بلباو بقيادة مدرب برشلونة السابق أرنستو فالفيردي، إلى إجراء تعديل على تشكيلته الأساسية في الثواني الأخيرة قبل انطلاق المباراة بعد إصابة لاعب وسطه المخضرم أندير هيريرا ليتم استبداله بإينيغو رويس دي غالاريتا.

وكانت الفرصة الأولى لبلباو عندما انفرد إيناكي وليامس بحارس برشلونة، الألماني مارك أندري تير شتيغن، لكن الأخير تصدى لتسديدة وليامس ببراعة في الدقيقة الرابعة.

في المقابل، كانت محاولات الفريق الكتالوني خجولة نسبيا ولم تسجل خطورة على مرمى الفريق الباسكي.

وقبل نهاية الشوط الأول بقليل تدخل حارس برشلونة مجددا للتصدي لمحاولة وليامس.

وتحسن أداء برشلونة في الشوط الثاني وكاد جناحه الشاب لامين جمال الذي نزل احتياطيا في منحه التقدم، لكنه لم يحسن استثمار كرة متقنة للبرتغالي جواو فيليكس (65).

ثم زج تشافي مدرب برشلونة بالشاب مارك غويو (17 عاما) بدلا من فيرمين لوبيس غير الموفق، وبعد دقيقة واحدة استغل البديل (غويو) كرة أمامية من جواو فيليكس وسدد في المرمى (80) ليمنح "البارسا" فوزا غاليا وثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد بلباو عند 17 نقطة في المركز السادس.

المصدر: وكالات