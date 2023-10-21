الدوري الإسباني.. إشبيلية وراموس يوقفان سلسلة انتصارات ريال مدريد

فشل ريال مدريد في تحقيق فوزه الرابع تواليا بتعثره بالتعادل أمام مضيفه إشبيلية 1-1 يوم السبت في قمة نارية ضمن المرحلة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النمساوي دافيد ألابا العائد إلى صفوف ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التسجيل لمصلحة إشبيلية بهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، وبعدها بأربع دقائق أدرك داني كارفاخال هدف التعادل للنادي الملكي.

واتجهت الأنظار إلى المباراة الأولى منذ العام 2005 بين لاعب إشبيلية الجديد سيرخيو راموس (37 عاما) وفريقه السابق ريال مدريد الذي لعب معه 16 موسما وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية في صفوفه، وحتى عندما تركه عام 2021 للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يلعب بمواجهته لأنه كان مصابا خلال مباراتي العملاقين الإسباني والفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مارس 2022.

وكاد راموس أن يصعق فريقه السابق بكرة رأسية لكن محاولة تصدى لها حارس الريال في الرمق الأخير لترتطم بالعارضة في الدقيقة 80، وأخرى أمام المرمى إثر ركلة حرة جانبية تابعها برأسه فوق العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

ورغم تعادله، بقي ريال مدريد في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، لكنه منح منافسيه فرصة ذهبية لتقليص الفارق وتحديدا جيرونا الثاني (22 نقطة) وبرشلونة الثالث (21) اللذين يلعبان غدا الأحد.

أما إشبيلية الجريح، فرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر لكن هذه النتيجة قد تشكل حافزا لانطلاقة جديدة لا سيما تحت قيادة مدربه الجديد دييغو ألونسو.

المصدر: وكالات