شاهد.. رونالدو يؤدي رقصة سعودية احتفالا بهدفه في شباك ضمك

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطريقة مميزة بقيادته فريقه النصر للفوز على ضيفه ضمك بهدفين لواحد، أمس السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو هدف الفوز للنصر (2-1) بطريقة جميلة للغاية، عبر ركلة ثابتة في الدقيقة 57.

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وظهر رونالدو وهو يحتفل بهدفه مع زملائه بتأديته رقصة العرضة السعودية الشهيرة.

كريستيانو رونالدو و العرضة السعودية 💛 pic.twitter.com/EaZJozqyp2 — يعقوب . (@X99i3) October 21, 2023

احتفالية رونالدو على طريقة العرضة السعودية pic.twitter.com/8LDvyDTtho — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) October 21, 2023

وواصل "الدون" الانفراد بصدارة هدافي الدوري السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 11 هدفا.

أما النصر، فرفع رصيده إلى 22 نقطة، في المركز الثالث لترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطة واحدة عن التعاون (23 نقطة) صاحب المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال (26 نقطة).

المصدر: RT