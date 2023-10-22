رونالدو ينهي الجدل بشأن مستقبله مع النصر ويوجه رسالة للسعوديين

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل بشأن مستقبله بعدما قاد فريقه النصر لتحقيق فوز صعب وثمين على ضمك بنتيجة 2-1، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وكان نادي ضمك سباقا لافتتاح باب التسجيل عن طريق كيفن نكودو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، نجح النصر في قلب النتيجة لصالحه بتسجيله هدفين، عن طريق البرازيلي أنديرسون تاليسكا في الدقيقة 53، ورونالدو في الدقيقة 57 من ضربة حرة مباشرة سددها "الدون" ببراعة لتستقر الكرة في شباك حارس نادي ضمك الذي اكتفى بمتابعتها وهي تتهادى إلى مرماه.

وعقب المباراة، قال رونالدو الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى صيف العام 2025، عن مستقبله في تصريحات لشبكة قنوات "SSC" السعودية: "ما هو مؤكد أنني سأواصل مع النصر في بقية الموسم الحالي، بالإضافة للموسم المقبل، أما عن موعد الاعتزال، فلا أعرف حقيقة، أنتظر حتى يقول لي جسدي كريستيانو توقف".

🎤 رونالدو قائد #النصر:



- بالتأكيد سألعب في النصر هذا العام والعام المقبل، وبعدها سأستمع لما يقوله لي جسدي



- أشكر الشعب السعودي وأشكر جمهور النصر على حفاوتهم بي والأجواء اليوم في الملعب رائعة#دوري_روشن_السعودي#النصر_ضمك | #SSCpic.twitter.com/zfdre5q2b8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023

وعن سر مستوياته القوية في الفترة الأخيرة رغم بلوغه سن الـ38، قال النجم البرتغالي: "العمل الشاق الذي أقوم به هو ما يجعلني دائما في القمة".

ولم ينس رونالدو الحديث عن "التيفو" المميز الذي رفعته جماهير النصر من أجله في لقاء ضمك بعد أن وصل إلى 200 مباراة دولية مع البرتغال، حيث قال: "أشكر الشعب السعودي وأشكر جمهور النصر على حفاوتهم بي والأجواء اليوم (أمس) في الملعب رائعة".

المصدر: قناة "SSC" السعودية