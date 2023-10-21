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شاهد.. رد فعل رونالدو على مفاجأة جماهير النصر السعودي

الرياضة

شاهد.. رد فعل رونالدو على مفاجأة جماهير النصر السعودي
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ظهرت ملامح السعادة على وجه كريستيانو رونالدو بعدما فاجأته جماهير فريقه النصر برفع "تيفو" مميز احتفاء بالأرقام القياسية التي حققها النجم البرتغالي مؤخرا مع منتخب بلاده.

وكان رونالدو حقق إنجازا قياسيا منتصف الأسبوع الماضي عندما بات أول لاعب في التاريخ يتجاوز حاجز الـ200 مباراة دولية.

وقبل بداية مباراة النصر ضد ضيفه ضمك مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري السعودي، رفعت جماهير "العالمي"، تيفو يحمل صورة رونالدو وهو يرتدي زي المحاربين القدماء، وعلى الجانب رقم 200، في إشارة لعدد المباريات الدولية التي تخطاها "الدون".

وأظهر رونالدو حالة من السعادة بتلك اللافتة، حيث وجه التحية لجماهير النصر الموجودة في ملعب "الأول بارك".

وكان من المقرر أن ترفع جماهير النصر "تيفو" آخر لرونالدو مع كلمة "GOAT 7" (أعظم لاعب في التاريخ) لكنها لم تتمكن من ذلك لعدم امتلاء كل جنبات الملعب.

المصدر: RT

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