الدوري الإسباني.. جماهير أوساسونا ترفع أعلام فلسطين في مباراة غرناطة (صور)

أظهرت جماهير نادي أوساسونا دعمها لفلسطين وغزة خلال مباراة فريقها أمام غرناطة، مساء الجمعة، في افتتاح الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفعت جماهير النادي الإسباني في مدرجات الملعب أعلام فلسطين كنوع من الدعم لفلسطين وأهل غزة ضد ما يتعرضون له من قصف وغارات من الجيش الإسرائيلي.

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جمهور اوساسونا يرفع اعلام فلسطين ❤️🇵🇸 pic.twitter.com/PNRef2940w — عمرو (@bt3) October 20, 2023

ويضم نادي غرناطة في صفوفه لاعبا إسرائيليا وهو المهاجم شون فايسمان، الذي تخلف عن السفر مع بعثة فريقه لمواجهة أوساسونا لأسباب أمنية.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية متخصصة، فإن اللاعب الإسرائيلي الوحيد في الدوري الإسباني "الليغا"، لم ينتقل مع بعثة غرناطة لمواجهة أوساسونا بعد اتفاق مع ناديه الذي تلقى توصيات من السلطات.

وكان فايسمان نشر رسائل دعم لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات