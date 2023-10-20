الاتحاد الآسيوي يرفض استضافة الجزائر لمباريات فلسطين

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة الجزائر لمباريات منتخب فلسطين في التصفيات المزدوجة لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في وقت سابق موافقته على استضافة منتخب الفدائي في التصفيات لخوض المنافسات على أرض الجزائر، مع تحمل الاتحاد الجزائري كل الأعباء المادية لذلك الغرض.



وكشفت قناة "الحدث"، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تلقى خطابا من الآسيوي، يبلغه فيه رفضه لاستضافة الجزائر بسبب أن الأخير خارج قارة آسيا.

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وتنص قوانين الاتحاد الآسيوي على اقتصار إقامة منافسات البطولات القارية داخل القارة الآسيوية وعدم السماح بخروج هذه المباريات خارج حدود قارة آسيا، وذلك ما هو متعارف عليه.



ويلتقي منتخب فلسطين في التصفيات مع كل من لبنان، وأستراليا، والمتأهل من التصفيات التمهيدية التي تجمع بنغلاديش مع المالديف.

المصدر: kooora