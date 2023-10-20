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بايرن ميونخ يحسم مصير المغربي مزراوي بعد دعمه لغزة

الرياضة

بايرن ميونخ يحسم مصير المغربي مزراوي بعد دعمه لغزة
Globallookpress
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كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن قراره النهائي فيما يخص نجم الفريق المغربي نصير مزراوي، عقب دعم اللاعب لفلسطين وضحايا قطاع غزة على إثر أعمال العنف من الجانب الإسرائيلي.

ونشر مزراوي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، متمنيا انتصار الشعب الفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي، ومؤكدا على تعاطفه مع الشهداء الذين قضوا، في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

ونشر نادي بايرن ميونخ الألماني بيانا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله بأنهم أجروا محادثاة مفصلة وواضحة مع مزراوي هذا الأسبوع، بسبب الجدل المتعلق بمنشورات اللاعب عبر "إنستغرام".

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وأوضح النادي الألماني أن مزراوي البالغ 25 عاما سيبقى ضمن قائمة الفريق دون أن يتعرض لأي عقوبة إيقاف.

وتابع النادي أن مزراوي سيغيب حاليا عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة دولية مع المنتخب المغربي.

يذكر أن نادي ماينز الألماني أعلن عن إيقاف الهولندي من أصول مغربية، أنور الغازي، بعد إظهار دعمه لفلسطين.

المصدر: twitter/FCBayern

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