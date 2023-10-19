كم سيدفع "الفيفا" للهلال السعودي بعد إصابة نيمار؟

سيكون بمقدور نادي الهلال السعودي، الحصول على تعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إصابة نجمه نيمار خلال لقاء البرازيل وأورغواي أمس الأربعاء في تصفيات مونديال 2026.

وتعرض نيمار لإصابة خطيرة خلال هزيمة البرازيل أمام أوروغواي بهدفين دون رد، وتم الكشف عن إصابة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

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وبحسب شبكة "RMC Sport" الفرنسية، يمكن للهلال تفعيل قانون "برنامج حماية الأندية" للحصول على تعويض من "الفيفا" لأن نيمار أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وسيكون "الفيفا" وفقا لهذا البرنامج، ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز 7.5 مليون يورو لتعويض النادي السعودي.

وهذا المبلغ لن يغطي شهرا واحدا من راتب النجم البرازيلي الذي يبلغ 106 مليون يورو في الموسم الواحد.

وينص قانون "برنامج حماية الأندية" الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منذ سنوات في إطار برنامجه لحماية الأندية، على دفع "الفيفا" لكل فريق تعويض في حال إصابة اللاعب، ابتداء من اليوم 28 من إصابته، على أن لا تتجاوز مدة التعويض 365 يوما.

ويقوم الاتحاد الدولي بتحديد قيمة التعويض الذي يدفعه للنادي بناء على عدد الأيام التي سيغيب خلالها اللاعب المصاب عن المباريات، وكذلك حسب الراتب الأساسي الذي يحصل عليه اللاعب المصاب، دون احتساب المنح والمتغيرات التي توجد في العقد الذي يربط اللاعب المصاب بالنادي.

كما أن الاتحاد الدولي حدد سقفا محددا لكل إصابة، حيث لا يمكن لأي فريق الحصول على مبلغ أكثر من 7.5 ملايين يورو عن كل إصابة، وهو ما ينطبق على وضعية النجم البرازيلي، باعتبار أن الاتحاد الدولي لن يدفع نسبة من الراتب بل سيدفع تعويضا عن أيام الغياب.

ويمكن القول إن التأمين الذي وضعه الاتحاد الدولي لمساعدة الأندية جنبه هذه الورطة في حال لو كان مجبرا على سداد نسبة من مستحقات اللاعب كاملة، حيث سيكون مطالبا بدفع مبلغ مالي كبير بما أن نيمار يحصل سنويا على مبلغ يفوق 100 مليون يورو.

المصدر:"RMC Sport" + وكالات