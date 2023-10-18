 
مباشر
عاجل
بايدن: لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام "حزب الله" للصراع

جماهير الهلال السعودي تتعرض لصدمة بعد الكشف عن طبيعة إصابة نيمار

الرياضة

جماهير الهلال السعودي تتعرض لصدمة بعد الكشف عن طبيعة إصابة نيمار
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w98e

تعرضت جماهير نادي الهلال السعودي، لصدمة مساء اليوم الأربعاء، بعد تأكد إصابة نجم فريقها الدولي البرازيلي نيمار، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وقال نادي الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع "إكس": "أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقا".

ولم يكشف نادي الهلال عن مدة غياب نجمه البرازيلي عن الملاعب لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن المدة ستكون طويلة.

إقرأ المزيد
كابوس للهلال السعودي.. إصابة قوية لنيمار في الركبة
كابوس للهلال السعودي.. إصابة قوية لنيمار في الركبة

وتعرض نيمار المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان، لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي جمعت فجر اليوم بين البرازيل وأوروغواي، بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس.

وكان نيمار البالغ عمره 31 عاما، عاد مؤخرا للملاعب بعد إصابة في الكاحل أبعدته لنحو سبعة أشهر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا