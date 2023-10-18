جماهير الهلال السعودي تتعرض لصدمة بعد الكشف عن طبيعة إصابة نيمار

تعرضت جماهير نادي الهلال السعودي، لصدمة مساء اليوم الأربعاء، بعد تأكد إصابة نجم فريقها الدولي البرازيلي نيمار، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وقال نادي الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع "إكس": "أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقا".

📄 أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب #كبير_آسيا "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية



يعود لنا أقوى 💙#الهلالpic.twitter.com/3B0w7C0W7T — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 18, 2023

ولم يكشف نادي الهلال عن مدة غياب نجمه البرازيلي عن الملاعب لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن المدة ستكون طويلة.

إقرأ المزيد

وتعرض نيمار المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان، لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي جمعت فجر اليوم بين البرازيل وأوروغواي، بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس.

وكان نيمار البالغ عمره 31 عاما، عاد مؤخرا للملاعب بعد إصابة في الكاحل أبعدته لنحو سبعة أشهر.

المصدر: RT